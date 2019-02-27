المصرية العالمية للسيارات تقيم حفلًا لتكريم عملاء رينو

ـ تسليم أحدث السيارات التى حجزها العملاء فى يناير وفبراير خلال الاحتفالية

ـ الفعالية تأتى تزامنًا مع حصول شركة رينو مصر على جائزة أفضل أداء فى المبيعات فى منطقة الشرق الأوسط



أقامت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM – الوكيل الحصرى لسيارات رينو الفرنسية فى مصر- احتفالية لتسليم أحدث سيارات رينو التى قام العملاء بحجزها على مدار شهر يناير من عام 2019 الجارى من خلال فروع الشركة الحصرية لها؛ وذلك باستضافة العملاء وأسرهم بمعرض رينو أبو رواش، ويأتى هذا الاحتفال تقديرًا من الشركة لعملائها واهتمامًا منها بتعزيز وبناء علاقات شراكة دائمة ومتميزة معهم.

وحضر الحفل عدد من كبار مسئولى شركة رينو مصر، والتى تأتى تأكيدًا على سعى العلامة التجارية "رينو" إلى التواصل مع عملائها فى مصر كونها من الأسواق الرئيسية والحيوية فى المنطقة، وشهد الحفل عددا من الفعاليات الترفيهية للعملاء وأسرهم خلال تسليم السيارات، كما تم استعراض طرازات رينو الجديدة والحديثة المعروضة فى السوق المصرية.

وعبر رامى جاد مدير عام رينو مصر عن سعادته بإقامة هذا الحفل وعن فخره بولاء العملاء لسيارات رينو وثقتهم فى العلامة التجارية الفرنسية التى تعد من بين أكثر السيارات شعبية فى السوق المصرية، وذلك نتيجةً للجهود البارزة التى تبذلها الشركة لتقديم أفضل الخدمات لعملائها، ونجاحها فى تحقيق معدلات مرتفعة لرضاء العملاء لخدمات البيع وخدمات ما بعد البيع، بتوفير خدمات ذات مستوى عال راق، بالإضافة إلى تنوع طرازاتها وجودة الخدمات التى تقدمها الشركة المصرية العالمية للسيارات.

وأكد رامى على حرص الشركة المصرية العالمية للسيارات والعلامة التجارية رينو على التواصل والتفاعل الدائم مع العملاء وبناء علاقات مميزة ووثيقة .

وخلال الحفل، بدت السعادة على وجوه فريق عمل رينو والمشترين خلال التسليم، فى لفتة للتأكيد على اهتمام الشركة بعملائها وتحقيق أقصى درجات الرضاء والتواصل معهم، بما يعزز من ثقة العملاء فى الشركة المصرية العالمية للسيارات والعلامة التجارية العالمية رينو.

وتأتى الفعالية استمرارًا لنجاحات رينو، حيث فازت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM - المستورد الوحيد لسيارات رينو فى مصر - بجائزة "أفضل أداء رقمي" و"أفضل أداء فى المبيعات" فى منطقة الشرق الأوسط وذلك فى "مؤتمر رينو التجارى لعام 2019" الذى اُقيم فى دبى هذا الأسبوع.

واهتمت رينو مؤخرًا بتوسيع قاعدة عملائها فى السوق المحلية المصرية وذلك من خلال إتاحة أحدث الطرازات التى تناسب مختلف الأذواق والاحتياجات مثل السيارة رينو "داستر" الجديدة كلياً بثلاث فئات، وهى سيارة رياضية متعددة الأغراض تتميز بمحركها الاقتصادى ذو السعة اللترية 1600 سى سى بقدرة 115 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك ذو 6 نقلات الموفر للوقود+CV، وذلك إيمانًا من الشركة بتنوع حاجات الاستهلاك فى السوق المصرى، وخاصة فى ظل ارتفاع أسعار السيارات وضرورة دعم العميل المصرى الباحث عن اقتناء سيارة، بالإضافة إلى سيارات "كادجار" و"لوجان" و"ميجان" و"سانديرو" و"كابتشر" و"ستيب واي"، وهى سيارات فخمة ومريحة، تضم مجموعة كبيرة من خصائص الرفاهية، وكافة تجهيزات الراحة، فضلاً عن تميّزها بتصاميم عصرية رائعة.

نبذة عن الشركة المصرية العالمية للسياراتEIM :



تأسست الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM عام 1979، ضمن مجموعة ألكان القابضة، التى تتألف من 5 شركات، تعمل فى مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المعنية بتمثيل الشركات المتعددة الجنسيات، وخدمات التمويل، والتخزين بالمناطق الحرة وتأهيلها، وتتولى المجموعة حاليًا توفير خدمات ما يقرب من 28 علامة تجارية فى أكثر من 8 قطاعات اقتصادية فى مصر، ويعمل لدى الشركة أكثر من 1875 موظفًا، وتتواجد فى أكثر من 17 محافظة، فى 29 موقعًا .واستحوذت EIM على وكالة رينو عام 1979 كمستورد حصرى لمنتجات العلامة الفرنسية، وتتواجد رينو فى أكثر من 25 مركزًا، ما بين صالات عرض، مراكز لخدمات ما بعد البيع والصيانة، إلى جانب منافذ لبيع قطع الغيار الأصلية.

نبذة عن شركة رينو:



تغطى رينو، العلامة التجارية الفرنسية الرائدة فى العالم، 134 دولة من خلال ما يقرب من 12 ألف وكيل، وقد عملت رينو على تسهيل حياة عملائها لمدة 120 عامًا بالإضافة إلى ريادتها فى سوق السيارات الكهربائية الأوروبى والتزامها تجاه رياضة المحركات الآلية، من خلال تصميماتها العصرية والجذابة، فإن التطلع للتميز هو ما يدفع العلامة التجارية للاستمرار فى تقديم المزيد للأسواق العالمية.















