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المشدد 5 سنوات لثلاثة عناصر إخوانية لإتلافهم سيارة شرطة بالشرقية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 04:35 م
المشدد 5 سنوات لثلاثة عناصر إخوانية لإتلافهم سيارة شرطة بالشرقية هيئة المحكمة
الشرقية- فتحية الديب
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عاقبت دائرة إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد امبابي، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم، 3 أعضاء من جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد 5 سنوات لإتلافهم سيارة ضابط شرطة وحرق أحد المقرات الانتخابية إبان الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

تعود أحداث القضية رقم 53573 لسنة 2014، جنايات منيا القمح، عندما تمكنت الأجهزو الأمنية من ضبط المتهمين "محمود ال ع" و"معاذ إ إ م" وهشام ال ع" أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بمنيا القمح، لإتلافهم وآخرين مجهولين السيارة رقم 9583 "ر ل ص" ملك الضابط محمد النجار، من قوات أمن الشرقية، وحرق المقر الانتخابي للحملة الرئاسية للرئيس السيسي، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة دائرة الإرهاب التي أصدرت حكمها المتقدم.


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