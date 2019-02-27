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المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة ينتقل لمعاينة موقع حادث محطة مصر

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:32 م
المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة ينتقل لمعاينة موقع حادث محطة مصر حريق محطة مصر
كتب عبد الله محمود
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انتقل منذ قليل، محامى عام شمال القاهرة الكلية، المستشار حاتم فاضل، لإجراء المعاينة الأولية والوقوف على أسباب الحادث.
 
 
وكشفت تحقيقات الأولية انه عقب خروج القطار من المخزن للدخول للمحطة اصطدم بالصدادات الخرسانية ثم احد المباني بالمحطة فحدث الانفجار.
 
 
كان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بفتح تحقيقات موسعة فى الحادث وتم تشكيل فريق من محققى النيابة للانتقال لمكان الحادث وإجراء معاينة لمكان الحادث وسماع أقوال المصابين والشهود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة التحقيق فى الحادث، وكشفت مناظرة النيابة الأولية، لجثث المتوفين تفحمها بالكامل واختفاء ملامحها.
 
 

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