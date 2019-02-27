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الكاميرون تنفى إجبار اللاجئين النازحين من نيجيريا على العودة إلى بلادهم

الأربعاء، 27 فبراير 2019 11:24 م
الكاميرون تنفى إجبار اللاجئين النازحين من نيجيريا على العودة إلى بلادهم مهاجرون _ صورة أرشيفية
ياوندى /أ ش أ/
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نفى مسؤول كاميرونى، اليوم الأربعاء، إجبار بلاده للمواطنين النيجيريين النازحين إليها هربا من أعمال العنف على أيدى حركة "بوكو حرام" المتطرفة، على العودة إلى بلادهم.

ونقل راديو "صوت أمريكا"، فى نشرته الليلة باللغة الانجليزية عن حاكم إقليم الشمال الأقصى الكاميرونى ميدجياو بكرى قوله "إن أية عودة للنازحين من نيجيريا إلى بلادهم تتم بشكل طوعي"، مؤكدا أن السلطات الكاميرونية لا تجبر أحدا منهم على العودة.

وأضاف بكرى أن الكاميرون دولة قانون تحترم تعهداتها الدولية، ولن تجبر أيا من اللاجئين على العودة، ولكنها تحرص فى الوقت ذاته على تواجدهم فى أماكن آمنة".

وكان أكثر من 35 ألف مواطن نيجيرى قد فروا إلى الكاميرون على مدار الشهرين الماضيين هربا من اعتداءات حركة " بوكو حرام" والاشتباكات بين قوات الجيش النيجيرى وعناصرها.

 


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