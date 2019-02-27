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القبض على 15 تاجر مخدرات بحملة أمنية على البؤر الإجرامية بالعبور والخصوص

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:19 م
القبض على 15 تاجر مخدرات بحملة أمنية على البؤر الإجرامية بالعبور والخصوص ضبط مخدرات- أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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شنت الأجهزة الامنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين على القانون، أسفرت عن ضبط  15 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 15 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام الخانكة وشبرا الخيمة والعبور والخصوص، وتم ضبط  كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة 400 جرام من الحشيش المخدر، 90 جراما من مخدر الهيروين، و350 جرامًا من مخدر الفودو، 400 جرام من مخدر الاستروكس، ومبالغ مالية، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

 


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