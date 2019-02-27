القبض على 15 تاجر مخدرات بحملة أمنية على البؤر الإجرامية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت الاجهزة الامنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 15تاجر مخدرات، وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 15 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام الخانكة وشبرا الخيمة وطوخ وقها، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره 300 جرام من الحشيش المخدر، 90جراما من مخدر الهيروين ، و 50 جرامًا من مخدر الفودو، ومبالغ مالية، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.