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القبض على متهمين بحوزتهما أسلحة نارية فى الإسماعيلية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:23 ص
القبض على متهمين بحوزتهما أسلحة نارية فى الإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى، من القبض على متهمين بحوزتهما أسلحة نارية، فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان  اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بالقبض على كل من المتهم "صلاح.ن.ا"، 51 عامًا، عامل يومية، ومقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش"، والمتهم "محمد.ع.ع" 21 عامًا، عاطل ومقيم دائرة مركز فايد، بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و3 طلقات من ذات العيار.

 

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهما المحاضر اللازمة بواقعتى الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

 


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