القبض على عنصر إجرامى بحوزته سلاح نارى وذخيرة بشبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث قسم ثان شبرا الخيمة القبض علي عنصر إجرامى بحوزته سلاح نارى وذخيرة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بورود معلومات للمقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ،مفادها قيام العنصر الإجرامي المدعو" سيد .م" وشهرته "سيد سركه" 30 سنة، عاطل ومقيم مسطرد – دائرة القسم بحيازة وإحراز اسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وجرى اخطار العميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية،وبإستهداف العنصر الإجرامى أمكن ضبطه ، وبالتفتيش تم ضبط سلاح ناري "بندقيه خرطوش "محلي الصنع وعدد 5 طلقه من ذات العيار ،وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح الناري والذخائر بقصد الدفاع وتسهيل ممارسة نشاطه الإجرامي وتولت النيابة التحقيق.