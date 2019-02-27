القبض على شخصين هاربين من حكمين بالسجن المؤبد فى القليوبية

القليوبية ــ نيفين طه

ألقت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، القبض على شخصين هاربين من حكمين بالسجن المؤبد، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءت القانونية حيالهما.

تلقى اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية، إخطارا من ضباط مباحث قسم تنفيذ الأحكام من ضبط المدعو "حمادة. ك.ع" المقيم دائرة قسم الخصوص محكوم عليه فى القضية رقم 521 لسنة 2017م جنايات قسم الخصوص "شروع فى قتل"، كلى رقم 3905 لسنة 2017م، بالسجن المؤبد، و"محمود.م" 27 سنة، عامل ومقيم 27 مساكن اللوء دائرة مركز الخانكة، محكوم عليه فى القضية رقم 10188 لسنة 2014م جنايات قسم المطرية "سرقة بالإكراه" كلى رقم 746 لسنة 2014م، بالسجن المؤبد 25 سنة بجلسة 20/1/2016م، جارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.