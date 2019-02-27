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القابضة للنقل البحرى والبرى تعلن زيادة عدد الأتوبيسات عقب حادث قطار محطة مصر

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:42 م
القابضة للنقل البحرى والبرى تعلن زيادة عدد الأتوبيسات عقب حادث قطار محطة مصر نبيل محمد دويدار " القائم بأعمال رئيس مجلس ادارة القابضة للنقل البحرى والبرى
كتب عبد الحليم سالم
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أصدر المحاسب نبيل محمد دويدار، عضو مجلس الإدارة المتفرغ لشئون النقل البحرى والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تعليماته برفع حالة الطوارئ خلال فترة أزمة حادث قطار محطة السكة الحديد بالقاهرة .

 

وبحسب بيان الشركة فإنه سيتم زيادة عدد السيارات المخصصة لنقل الركاب إلى المحافظات المختلفة من خلال شركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى" وخصوصًا للمناطق البعيدة والمتطرفة لمواجهه ضغط الركاب لحين انتهاء الأزمة.

 

وطالب دويدار شركات نقل الركاب بضرورة توجيه العدد الكافى من الأتوبيسات لتغطية كثافة النقل مع ضرورة تخصيص عدد 2 سائق للرحلات الطويلة،وأيضًا إنشاء غرفة عمليات طوال فترة الأزمة بمقر الشركة القابضة وشركات نقل الركاب الثلاث لتلقى الشكاوى أو أعطال السيارات مع وضع خطة تشغيل السيارات بمواعيد إضافية للعمل على مدار اليوم لتقليل زمن التقاطر بين كل سيارة وأخرى لعدم الانتظار لفترات طويلة.

 

كما أصدر نبيل دويدار تعليمات لقيادات ومسئولى تشغيل شركات نقل الركاب بالتواجد المستمر بجميع مراكز التشغيل لضمان سير العمل مع وضع سيارات احتياطى بجميع فروع التشغيل لدفعها إلى محطة سكة حديد مصر والمحطات الرئيسية للأتوبيسات التابعة للشركة القابضة المجاورة لها لتقليل كثافة تكدس أو زيادة فى الركاب فى بعض الأماكن أو حدوث أى أعطال فجائية للأتوبيس ودفع سيارات نجدة مجهزة لإصلاح الأعطال فورًا مع رفع تقارير لرئاسة الشركة القابضة أولًا بأول .


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