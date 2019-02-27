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الأربعاء، 27 فبراير 2019 09:23 م
خالد صلاح
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العراق وهولندا تعربان عن تعازيهما فى ضحايا حادث محطة مصر

الأربعاء، 27 فبراير 2019 09:13 م
العراق وهولندا تعربان عن تعازيهما فى ضحايا حادث محطة مصر جانب من حادث القطار
/أ ش أ/
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أعربت وزارة الخارجية العراقية، عّن تعازيها لمصر حكومة وشعباً فى ضحايا حادث قطار محطة مصر الأليم، الذى وقع اليوم الأربعاء.

وقال أحمد الصحاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجيّة العراقية - فى بيان وزعته السفارة العراقية بالقاهرة - "لقد تلقينا بحزن عميق خبر الحادث الأليم الذى تعرَّض له الأشقاء فى مصر إثر اصطدام قطار نجم عنه نُشُوب حريق هائل تسبَّب فى إزهاق أرواح عدد من المدنيِّين".

وأضاف أن وزارة الخارجيّة توجه أحرَّ التعازى القلبيَّة إلى جمهوريَّة مصر العربية حكومة وشعباً، سائلين الله الرحمة والرضوان للموتى، والشفاء العاجل والسلامة للمصابين.

أعربت هولندا عن تعازيها لعائلات ضحايا حادث قطار محطة مصر الذى وقع صباح اليوم الأربعاء وأدى إلى مقتل وإصابة العديد من المواطنين، ووصفت سفارة هولندا بالقاهرة -فى بيان- الحادث بأنه "مأساوي"، معبرة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

 


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