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العثور على جثة طفلة حديثة الولادة مدفونة بجوار مصنع فى البدرشين

الأربعاء، 27 فبراير 2019 07:16 م
العثور على جثة طفلة حديثة الولادة مدفونة بجوار مصنع فى البدرشين جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف غموض العثور على جثة طفلة حديثة الولادة مدفونة بجوار مصنع طوب بإحدى قرى البدرشين اليوم الأربعاء، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد العثورعلى جثة طفلة مدفونة بجوار مصنع بقرية تابعة لدائرة المركز.

فانتقل العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات تبين أن الجثة لطفلة حديثة الولادة، مفدونة بكومة رمال بجوار مصنع طوب، لا توجد بها أى إصابات ظاهرة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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