العاهل السعودى وولى العهد يعزيان الرئيس السيسى فى ضحايا حادث قطار محطة مصر

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ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعث برقية عزاء ومواساة للرئيس عبد الفتاح السيسى إثر ضحايا الحريق الذى اندلع فى محطة قطارات رمسيس بمدينة القاهرة وما نتج عنه من وفيات وإصابات".

وقال الملك سلمان "علمنا بنبأ الحريق الذى اندلع فى محطة قطارات رمسيس بمدينة القاهرة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين وشعب جمهورية مصر الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازى وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر العربية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس عبد الفتاح السيسي، إثر ضحايا الحريق الذى اندلع فى محطة قطارات رمسيس بمدينة القاهرة ومانتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال ولى العهد " تلقيت نبأ الحريق الذى اندلع فى محطة قطارات رمسيس بمدينة القاهرة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازى وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".