الصين تعلن عن حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية شمال البلاد

بكين أ ش أ

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، اليوم الأربعاء، اكتشاف حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية فى مقاطعة "شانشى" شمالى البلاد.

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم - أن المرض ظهر فى مزرعة بمدينة "يولين" تضم 11334 خنزيرا، حيث تأكدت إصابة 150 خنزيرا ونفوق 62 بسبب بالمرض.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم على الفور إرسال فريق إلى المنطقة، وبدأت السلطات المحلية الاستجابة لحالات الطوارئ لحجز الخنازير المصابة وإعدامها، وقررت الوزارة حظر نقل جميع الخنازير والمنتجات ذات الصلة إلى خارج المنطقة المكتشف بها المرض أو إلى داخلها.

يشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية لا تصيب سوى الخنازير، حيث لم تسجل أى إصابة بين البشر حتى الآن، وأبلغت الصين عن ظهور أول حالة إصابة بالمرض فى أغسطس 2018 فى مقاطعة "لياونينغ" شمال شرقى البلاد، فيما تم الإبلاغ عن حالات تفش لاحقة فى العديد من المقاطعات الأخرى.