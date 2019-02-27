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الصحة: نقل المصابين لمستشفيات محطة مصر والهلال ومعهد ناصر ودار الشفاء

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:19 م
الصحة: نقل المصابين لمستشفيات محطة مصر والهلال ومعهد ناصر ودار الشفاء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أكدت وزارة الصحة والسكان، نقل المصابين فى حادث محطة مصر إلى مستشفيات الهلال ودار الشفاء ومعهد ناصر  ومحطة مصر، مؤكدة أن الإصابات بالغة وهناك حالات خطرة جارى علاجها.
 
وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة لـ" اليوم السابع"، إن المصابين يعانون من جروح وحروق وتم توفير مجموعات من الاستشاريين والاخصائيين فى الحروق والإصابات الحرجة لتوفير الدعم الكامل لهم لعلاجهم وتابع أن جميع التكاليف العلاجية مجانا للمصابين.
 
وأضاف المصدر، أن ما يقرب من 20 سيارة إسعاف شاركت فى نقل المصابين للمستشفيات حتى الآن، وتابع: "جميع المستشفيات بما فيها الجهات الكبرى أكدت استعدادها لاستقبال أى مصابين".
 
وأضاف المصدر، أن الوزيرة هالة زايد تتابع بتقرير على مدار الساعة حالة المصابين الذين تجاوز عددهم 35 مصابا  حتى الآن.
 
 
 

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