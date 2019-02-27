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"الصحة النفسية": 3 فرق طبية لتقديم الدعم النفسى لمصابى حادث قطار محطة مصر

الأربعاء، 27 فبراير 2019 06:15 م
"الصحة النفسية": 3 فرق طبية لتقديم الدعم النفسى لمصابى حادث قطار محطة مصر الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانه الصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان
كتب على عبد الرحمن
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أكدت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للصحة النفسية، أنه تم الدفع بـ 3 فرق للدعم النفسى من قبل الأمانة العامة للصحة النفسية، لتقديم الدعم النفسى لأسر ومصابى حادث قطار محطة مصر.

 

وأضافت الأمين العام للصحة النفسية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على هامش تفقدها للمصابين بمستشفى معهد ناصر، أن فريق نفسى من مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، والصحة النفسية بمصر الجديدة، متواجدون الآن بمعهد ناصر لتقدم الدعم النفسى لأسر ومصابى الحادث، فيما توجه فريق من مستشفى الصحة بحلوان لمستشفى دار الشفاء.

 

وأضافت الأمين العام للصحة النفسية، أنه سيتم تشكيل فريقين فى كل مستشفى للعمل 24 ساعة والتواجد بصفة مستمرة لحين تحسن الحالات، مشيرة إلى أن الفريق الواحد مشكل من طبيب وأخصائى اجتماعى وأخصائى نفسى وتمريض نفسى.

 

وكانت قد أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفى لها بمعهد ناصر، أن هناك حالات إصاباتها دقيقة، وأن عدد الوفيات 20 حالة، فيما أصيب 43 آخرون، مشيرة إلى أنه جار التعرف على هوية معظم الحالات من خلال الطب الشرعى، مشيرة إلى أنه تم الدفع بـ 30 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث، وتم نقل 8 مصابين لمستشفى دار الشفاء، و11 لمعهد ناصر، و3 الحلمية العسكرى، 4 الجلاء العسكرى، و2 الدمرداش، و1 شبرا العام، و1 بالمستشفى القبطى.

 

وأوضحت وزيرة الصحة، أن الإصابات ما بين جروح فقط أو جروح وإصابات، مشيرة إلى توفر أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطبية.

 

وكانت قد أكدت وزيرة الصحة أن عدد ضحايا حادث حريق محطة مصر 20 وفاة و40 مصابا، مشيرة إلى أنه تم نقلهم فى البداية إلى مستشفيات الإخلاء "السكة الحديد، والهلال، وشبرا".

 

وأضافت وزيرة الصحة، على هامش جولتها فى مستشفى معهد ناصر لتفقد حالة المصابين، أنه تم توزيع المصابين على مستشفيي معهد ناصر ودار الشفاء.

 

اندلع حريق صباح اليوم الأربعاء داخل محطة السكك الحديد بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل أى مصابين نتيجة الحريق.

 

وكشفت مصادر مسئولة بالسكة الحديد التفاصيل الكاملة لأسباب حادث حريق محطة مصر، وأن الحريق وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة "الباور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية رصيف رقم 6 بالمحطة، حيث أدى دخول جرار القطار بسرعته لتصادم قوى وانفجار تانك السولار بالجرار وحدوث حريق نتج عنه مصابين ووفيات بين الركاب التى كانت متواجدة على الرصيف واحتراق بعض المكاتب المجاور برصيف 6 و8 والمحصورة بين أرصفة بحرى وقبلى بمحطة مصر.

 


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