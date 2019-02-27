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الأربعاء، 27 فبراير 2019 07:54 م
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"الشباب والرياضة" بالبحيرة تنظم حملة "شارك ونظف"

الأربعاء، 27 فبراير 2019 07:41 م
"الشباب والرياضة" بالبحيرة تنظم حملة "شارك ونظف" حملة نظافة
الأمير نصرى
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قامت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بتنفيذ حملة "شارك ونظف" والتى شارك فيها أكثر من 250 شابا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات الأهلية، حيث بدأت الحملة فعالياتها يوم الجمعة الموافق 22/2 من شارع التحرير بمدينة كوم حماده لتواصل الحملة فعالياتها اليوم بمدينة دمنهور بشارع عبد السلام الشاذلي.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية الشباب لتعميم تلك المبادرة بنطاق مراكزهم والأهتمام بالنظافة والتشجير والدهانات وتطوير الشوارع وتجميلها لإظهار المحافظة بشكل حضاري وجمالي يليق بها وبمواطنيها.

من ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو بالتنسيق مع رئيس هندسة إدكو  بمتابعة زراعة 48 عامودا و20 كشاف إنارة، تنوعت مابين إحلال وتجديد وتزويد المناطق المحرومه كما تم إحلال وتجديد بعض أعمدة الأنارة وتركيب كشافات بقرية ٦ أكتوبر بمركز إدكو.


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