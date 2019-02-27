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السكة الحديد: إصابات ووفيات فى حادث انحدار جرار واصطدامه برصيف محطة مصر

الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:58 ص
السكة الحديد: إصابات ووفيات فى حادث انحدار جرار واصطدامه برصيف محطة مصر حريق محطة رمسيس
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أعلنت هيئة السكة الحديد، فى بيان رسمى،  انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالتصادم الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر
 
وأوضحت الهيئة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالتصادم نتج عنه بعض الإصابات والوفيات وجارى المتابعة.
 
وقد توجه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل إلى محطة مصر، حيث موقع الحريق الناتج عن تصادم جرار قطار بصدادات الرصيف.
 
وأمر وزير النقل بتشكيل لجنه فنية لمعرفة سبب التصادم وانفجار تانك السولار الخاص به، فيما واصلت سيارات الإسعاف نقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات المجاورة للمحطة.
 
وأكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد، أن حريق محطة مصر وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة "باور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف وليس نتيجة أى عمل إرهابى كما يروج البعض، ودخول جرار القطار بسرعته أدت لتصادم قوى وانفجار تانك السولار بالجرار وحدوث حريق، نتج عنه مصابين ووفيات بين الركاب الذين كانوا يتواجدون على الرصيف فى انتظار رحلاتهم.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

حلوة دايما كلمة بعض دى تنرفز وتحسر

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