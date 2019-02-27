السفير الكويتى بالقاهرة يعزى أسر ضحايا حادث قطار محطة مصر

كتب ــ مصطفى عنبر

أعرب السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت فى مصر، عن تعازيه لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا، بخصوص حادث قطار محطة مصر الذى وقع صباح اليوم، وأودى بحياة أكثر من 20 من الضحايا و40 من المصابين.

كما عبر السفير الذويخ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش افتتاحه لسوق خيرى بمقر السفارة الكويتية فى مصر صباح اليوم، عن تعازيه لأسر الضحايا. داعيا الله -عز وجل- أن يتغمدهم برحمته الواسعة، وتمنياته بالسلامة لجميع المصابين.

وقالت هيئة السكة الحديد، فى بيان رسمى، عن تصادم قطار محطة مصر، أنه وقع نتيجة انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، مؤكدة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالصدادات نتج عنه بعض الإصابات والوفيات وجارى المتابعة.