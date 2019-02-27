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السفارة الفرنسية تعزى مصر فى ضحايا قطار رمسيس: "حادث مأساوى"

الأربعاء، 27 فبراير 2019 04:37 م
السفارة الفرنسية تعزى مصر فى ضحايا قطار رمسيس: "حادث مأساوى" السفير الفرنسى لدى القاهرة
كتبت ريهام عبد الله
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أعربت السفارة الفرنسية بالقاهرة، عن تعازيها فى ضحايا حادث قطار محطة رمسيس، مؤكدة تضامن باريس مع مصر، ووصفت الحادث بالمأساوى.

وقال ستيفان روماتيه السفير الفرنسى لدى القاهرة: "حادث محطة مصر مأساوي، تعرب فرنسا عن تضامنها مع أسر الضحايا".

ستيفان روماتيه
ستيفان روماتيه

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن عدد ضحايا حادث حريق محطة مصر بلغ 20 وفاة و43 مصابا، مشيرة إلى أنه تم نقلهم فى البداية إلى مستشفيات الإخلاء "السكة الحديد، والهلال، وشبرا".

وفيما أجرت نيابة الأزبكية معاينة تصويرية بصحبة سائق زميل السائق المتهم فى حادث اندلاع الحريق بمحطة سكك حديد مصر، حول وقت الحادث، وكيف خرج القطار من الجراج.

 
 

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اليوم السابع بلس

قطار رمسيس

سفارة فرنسا

حادث قطار رمسيس

السفير الفرنسى




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