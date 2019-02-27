السجن المشدد 7 و5 سنوات لعنصرين من الإخوان لحيازتهما مفرقعات وقنابل بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت دائرة إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد امبابي، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم، 2 أعضام من جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد 7سنوات للأول و5سنوات مشدد للثاني، لحيازتهما مفرقعات وقنابل.

وتعود أحداث القضية رقم 24856 لسنة 2014، جنايات أبو كبير، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين "إبراهيم لطفي السيد محمد" و"ياسر محمد محمد" أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأبو كبير، بحوزتهما مفقرعات وقنابل يدوية، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة دائرة الإرهاب التي أصدرت حكمها المتقدم.