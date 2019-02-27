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"الزراعة " تكثف أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الأمراض حتى مارس

الأربعاء، 27 فبراير 2019 04:00 ص
"الزراعة " تكثف أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الأمراض حتى مارس حملة قومية لتحصين الماشية - أرشيفية
كتب عز النوبى
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تواصل  اللجان البيطرية  المسئولة عن اعمال  الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، أعمالها  بمحافظات الجمهورية والتصدى للأمراض الوبائية وأى عترة جديدة تهدد الثروة الحيوانية  حتى منتصف مارس المقبل .

 وأكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، استمرار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية  تجاه المربيين الممتنعين عن تقديم حيواناتهم للتحصين والترقيم والتسجيل، وحرمان المربى من أى خدمة بيطرية تقدمها الحكومة، وحظر دخول  بيع المواشى الغير مرقمة والمسجلة بالأسواق من خلال لجان بيطرية للرقابة على الأسواق  لا ببطاقة التحصين، وعمل محضر للمربى الممتنع فى نطاق الحملة.

وأكد  تقرير الهيئة ،أن  هناك  تنسيق دورى  مع مسئولى الأوقاف والكنائس  لتقديم  الدعم  للقائمين على تنفيذ الحملة، تطبيقا للقانون رقم  13 لسنة 2014 وتحرير محضر شرطة للممتنع عن تقديم الحيوانات لعمليات التحصين، أو محضر إثبات حالة بتوقيع بواسطة عضو الإدارة المحلية أو العمدة أو شيخ البلد، الانتهاء من كل قرية فى نفس اليوم بأكبر عدد من الأطباء، إرسال بيانات التحصين يوميا عبر الموقع الإلكتروني  للطب الوقائى وأسبوعيا، ووضع بوستر بحملة التحصين بكل وحدة وإدارة ومديرية بيطرية فى مكان واضح، موضحا به تاريخ تنفيذ الحملة وأسعار اللقاحات ومواعيد اللجان .

وأوضح التقرير ،أنه خلال حملة التحصين  يتم التأكد من تسجيل كافة البيانات ببطاقة تسجيل الحيوان وترقيم وتحصين العمل بالحملة من أول ضوء وحتى آخر ضوء، ويتم التنسيق مع مديريات الطب البيطرى والمحافظين وذلك لاشتراك جهات الإدارة المحلية " الشرطة ، العمد- شيوخ البلد – الخفراء- وأيضا المحليات وذلك  لتوفير الدعم الأمنى واللوجستى " سيارات إضافية .


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