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الرئيس الإماراتى يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث القطار

الأربعاء، 27 فبراير 2019 08:42 م
الرئيس الإماراتى يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث القطار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
أبوظبى /أ ش أ/
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بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تعزية، اليوم الأربعاء، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته فى ضحايا حادث القطار بمحطة مصر.

أذاعت النبأ وكالة الأنباء الإماراتية "وام" مساء اليوم.

كما بعث برقيات عزاء مماثلة للرئيس السيسى كل من نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي، ولى عهد عجمان الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ونائب حاكم عجمان الشيخ ناصر بن راشد النعيمي.

 


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