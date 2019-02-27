video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الديوان الملكى: العاهل الأردنى يقدم التعازى للسيسي بضحايا حادث قطار محطة مصر

الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:12 م
الديوان الملكى: العاهل الأردنى يقدم التعازى للسيسي بضحايا حادث قطار محطة مصر حادث قطار محطة مصر
كتبت ريهام عبد الله
إضافة تعليق

أكد الديوان الملكى الهاشمى الأردنى، أن الملك عبد الله الثانى، العاهل الأردنى، قدم التعازى للرئيس عبد الفتاح السيسي، فى ضحايا حادث قطار محطة مصر والذى راح ضحيته 20 شخصا  و40 مصابا وفقا للبيان الرسمى لوزارة الصحة.

وقال الديوان الملكى الأردنى: "جلالة الملك عبدالله الثانى يعزى الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي، بضحايا حادثة الحريق فى محطة قطارات رمسيس بالقاهرة، الذى أودى بحياة العديد من الضحايا وإصابة آخرين".

 

الديوان الملكى الهاشمى
الديوان الملكى الهاشمى

 

وأكد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن عدد ضحايا حادث حريق محطة مصر بلغ 20 وفاة و40 مصابا، مشيرة إلى أنه تم نقلهم فى البداية إلى مستشفيات الإخلاء "السكة الحديد، والهلال، وشبرا".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

برلمانية تشيد بجهود الدولة فى احتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى

مجلس جامعة العريش يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث قطار رمسيس

صور.. مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث محطة رمسيس

الأزهر الشريف ينعى ضحايا اصطدام قطار بأحد الأرصفة فى محطة رمسيس

فيديو.. اللحظات الأولى لحريق محطة مصر فى رمسيس

رمسيس

قطار رمسيس

الاردن

السيسى

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة