الديوان الملكى: العاهل الأردنى يقدم التعازى للسيسي بضحايا حادث قطار محطة مصر

كتبت ريهام عبد الله

أكد الديوان الملكى الهاشمى الأردنى، أن الملك عبد الله الثانى، العاهل الأردنى، قدم التعازى للرئيس عبد الفتاح السيسي، فى ضحايا حادث قطار محطة مصر والذى راح ضحيته 20 شخصا و40 مصابا وفقا للبيان الرسمى لوزارة الصحة.

وقال الديوان الملكى الأردنى: "جلالة الملك عبدالله الثانى يعزى الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي، بضحايا حادثة الحريق فى محطة قطارات رمسيس بالقاهرة، الذى أودى بحياة العديد من الضحايا وإصابة آخرين".



الديوان الملكى الهاشمى

وأكد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن عدد ضحايا حادث حريق محطة مصر بلغ 20 وفاة و40 مصابا، مشيرة إلى أنه تم نقلهم فى البداية إلى مستشفيات الإخلاء "السكة الحديد، والهلال، وشبرا".