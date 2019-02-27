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الخارجية: حديث أردوغان عن مصر ينطوى على "حقد"

الأربعاء، 27 فبراير 2019 06:29 ص
الخارجية: حديث أردوغان عن مصر ينطوى على "حقد" المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية
أ ش أ
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قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الرئيس التركى أردوغان يطل علينا مرة أخرى بأحاديث حول مصر وقيادتها السياسية تنطوى بشكل جلى على حقد، بل وتعبِّر عن مواصلة احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية ومناصرتها.


وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تصريح اليوم الأربعاء أن مثل تلك المهاترات تأتى من جانب من قام بحبس وسجن الصحفيين الذين وصل عددهم إلى 175 صحفيا وعاملا بالمجال الإعلامى فى وقت تشير فيه التقديرات إلى وجود ما يزيد على 70 ألف مُعتقل سياسى داخل تركيا.


وأشار حافظ إلى ما اقترفه أردوغان كذلك من فصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفياً من وظائفهم الحكومية ومُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية.


وأضاف أنه - وخلال الأسبوعين الماضييّن فقط - تم إصدار أوامر اعتقال بحق أكثر من 1400 مواطن تركي، وإصدار إجراءات عقابية ضد العشرات من الأكاديميين والصحفيين ورموز المجتمع المدنى ومجتمع الأعمال، ومنها الحُكم الصادر مؤخراً ضد 16 شخصا بعقوبة السجن المؤبد، ومنهم المدافعون عن الحريات المدنية، إلى جانب عدد من الصحفيين المعارضين نتيجة ممارسة حقوقهم فى حرية التعبير والتجمع السلمي.


وقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية إن ما اقترفه أردوغان امتد كذلك إلى الحُكم بإدانة 27 أكاديميا تركيا بسبب توقيعهم عريضة فى عام 2016 تدعو لإنهاء النزاع المُستمر لمدة 30 عاما بين الدولة التركية والأكراد، مشددا على أن هذا السرد إنما يوضح عدم مصداقية ما يروج له الرئيس التركي.

 

 


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تركيا

أردوغان

جماعة الإخوان الإرهابية




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