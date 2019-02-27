وأكدت وزارة الخارجية الروسية نبأ الزيارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك".

كان لافروف قد صرح في وقت سابق اليوم بأن الولايات المتحدة تحاول التدخل عسكريا في فنزويلا.. داعيا واشنطن إلى الاستماع إلى أصوات الدول المجاورة لهذا البلد والرافضة لأي تدخل عسكري فيه.

وتعد روسيا أبرز الدول التي أيدت شرعية رئيس فنزويلا الحالي نيكولاس مادورو، على إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في 23 يناير الماضي، وعارضت موسكو الولايات المتحدة التي سرعان ما اعترف رئيسها دونالد ترامب بجوايدو رئيسا انتقاليا.