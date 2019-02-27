الجامعة الأمريكية تعقد لجنة لاختبار المتقدمين في مسابقة مركز التطوير المهني بجامعة المنوفية

المنوفية _محمد فتحى

قامت اليوم لجنة من الجامعة الأمريكية بزيارة لجامعة المنوفية وذلك لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف المطلوبة لبناء هيكل العاملين لمركز التطوير المهني من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، والتي تضم مدير المركز، ونائب مدير المركز، ومسئول التوظيف والعلاقات مع أصحاب الأعمال، وأخصائي بيانات ومعلومات، ومنسق تدريب إداري، وذلك علي مدار يومين.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان مركز التطوير المهني يهدف إلى تنمية مهارات طلاب الجامعة في تخطيط مسارهم المهني، وتنمية مهاراتهم المهنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل المعاصر.

وأضاف أن المركز سوف ينسق مع مجتمع الشركات والأعمال لتوفير فرص تدريبية ومهنية وبرامج التعليم التجريبي للطلاب، مشيرًا إلى أن المركز سوف يلعب دورًا فعالاً في الوصول إلي رواد الأعمال وبناء بيئة إيجابية تدعمهم وتنمي قدراتهم وتحسن نتائجهم.

تشكلت اللجنة من تغريد السيد مدير مشروع مركز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية ودينا جوهرى نائب رئيس المركز والدكتور أسامة عبد الرؤوف المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة.