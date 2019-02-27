video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 06:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الجامعة الأمريكية تعقد لجنة لاختبار المتقدمين في مسابقة مركز التطوير المهني بجامعة المنوفية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 04:27 م
الجامعة الأمريكية تعقد لجنة لاختبار المتقدمين في مسابقة مركز التطوير المهني بجامعة المنوفية اللجنة تباشر عملها
المنوفية _محمد فتحى
إضافة تعليق

قامت اليوم لجنة من الجامعة الأمريكية بزيارة لجامعة المنوفية وذلك لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف المطلوبة لبناء هيكل العاملين لمركز التطوير المهني من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، والتي تضم مدير المركز،  ونائب مدير المركز، ومسئول التوظيف والعلاقات مع أصحاب الأعمال، وأخصائي بيانات ومعلومات، ومنسق تدريب إداري، وذلك علي مدار يومين.

وأكد الدكتور أحمد فرج  القاصد نائب رئيس الجامعة  لشئون الدراسات العليا والبحوث ان مركز التطوير المهني يهدف إلى تنمية مهارات طلاب الجامعة في تخطيط مسارهم المهني، وتنمية مهاراتهم المهنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل المعاصر.

وأضاف أن المركز سوف ينسق مع مجتمع الشركات والأعمال لتوفير فرص تدريبية ومهنية وبرامج التعليم التجريبي للطلاب،  مشيرًا إلى أن المركز سوف يلعب دورًا فعالاً في الوصول إلي رواد الأعمال وبناء بيئة إيجابية تدعمهم وتنمي قدراتهم وتحسن نتائجهم.  

تشكلت اللجنة من تغريد السيد مدير مشروع مركز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية ودينا جوهرى نائب رئيس المركز  والدكتور أسامة عبد الرؤوف المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ المنوفية يشهد فعاليات مؤتمر "جهود واحدة للقضاء على ختان الإناث"

محافظ المنوفية يضع حجر أساس إنشاء جناح توسعة مدرسة الاستقلال الابتدائية بمنوف

المحافظات

اخبار مصر

محافظه المنوفيه

اخبار محافظه المنوفيه

محافظ المنوفيه




لا تفوتك
السيسي: وجهت الحكومة بمحاسبة المتسببين فى حادث "محطة مصر" ورعاية المصابين

السيسي: وجهت الحكومة بمحاسبة المتسببين فى حادث "محطة مصر" ورعاية المصابين

الحكومة: 80 ألف جنيه لحالة الوفاة و25 ألفا لكل مصاب بحادث قطار محطة مصر

الحكومة: 80 ألف جنيه لحالة الوفاة و25 ألفا لكل مصاب بحادث قطار محطة مصر

القصة الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر.. تصادم جرار مفرد بنهاية رصيف 6 أدى لانفجار تانك السولار وتحطم الرصيف والمكاتب المجاورة.. ورئيس السكة الحديد يحمل السائق المسئولية لتركه جرار القطار يسير بدونه.. صور

القصة الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر.. تصادم جرار مفرد بنهاية رصيف 6 أدى لانفجار تانك السولار وتحطم الرصيف والمكاتب المجاورة.. ورئيس السكة الحديد يحمل السائق المسئولية لتركه جرار القطار يسير بدونه.. صور

مصر تنجح فى مواجهة مزاعم الغرب حول أحكام الإعدام.. نواب وسياسيون: رسالة الرئيس جاءت قوية والدولة لن تقبل ضغوطا خارجية.. نائب: رفعوا شعار حقوق الإنسان لتحقيق مصالح خاصة.. حافظ أبو سعدة: البلاد تواجه إرهابا عنيفا

مصر تنجح فى مواجهة مزاعم الغرب حول أحكام الإعدام.. نواب وسياسيون: رسالة الرئيس جاءت قوية والدولة لن تقبل ضغوطا خارجية.. نائب: رفعوا شعار حقوق الإنسان لتحقيق مصالح خاصة.. حافظ أبو سعدة: البلاد تواجه إرهابا عنيفا

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة