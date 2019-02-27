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التموين: توفير 213 مليون دولار لشراء القمح المخصص للخبز المدعم

الأربعاء، 27 فبراير 2019 07:59 م
التموين: توفير 213 مليون دولار لشراء القمح المخصص للخبز المدعم على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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عقد  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا اليوم، الأربعاء، مع ممثلى المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين الوزارة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى. 
 
يأتى ذلك نتيجة إجراء اتفاق  مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة "عضو مجموعة البنك الاسلامى للتنمية" حيث وفرت المؤسسة 213 مليون دولار لمشتريات الأقماح اللازمة لانتاج الخبز البلدي المدعم وتم تدبير مليون و20 ألف طن من القمح لسد احتياجات البلاد حتي العام المالى القادم.
 
 
وأكدت وزارة التموين فى بيان اليوم أن المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة أبدت استتعدادتها لتوفير مزيد من التمويل اللازم لاحتياجات الوزارة من السلع التموينية الاستراتيجية اللازمة للمواطن المصرى حيث إن المؤسسة احد المصادر الدولية المتخصصة فى ايجاد حلول تمويلية متكامة لتلبية الاحتياجات اللازمة لتحسين معيشة المواطن من خلال إتاحة السلع فى الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى ومنها مصر.
 
 
 
 

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