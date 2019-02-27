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"التموين" تنتهى من صرف المقررات التموينية عن شهر فبراير

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:00 ص
"التموين" تنتهى من صرف المقررات التموينية عن شهر فبراير الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أعلن الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الانتهاء من صرف السلع المدعمة عن شهر فبراير الجارى  لبقالى التموين، فى محافظات الوجه القبلى بجانب صرف الشركة العامة  لتجارة الجملة السلع فى محافظات الوجه البحرى.

وكان  الدكتور على المصيلحى، وزيرالتموين والتجارة الداخلية، أكد أنه تم استيراد كميات كبيرة من الأرز المستورد ودخل البلاد 40 ألف طن حتى الآن من الكميات المتعاقد عليها، ﻭأنه جارى تعبئة هذه الكميات عبوات 1 كيلو، وسيتم طرحها ضمن سلع نقاط الخبز، وهى السلع المجانية التى تصرف مجانا للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز اعتبارا من شهر مارس المقبل، فى حين سيتم طرحه على البطاقات اعتبارا من أول أبريل المقبل.

 


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التموين

محمد عاطف

مقررات شهر فبراير




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