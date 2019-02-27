التموين تعلن التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية

كتب مدحت وهبة

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية وكذلك الأسواق المنظمة خلال الفترة المقبلة بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين فى مختلف المحافظات.



وقال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فى تصريحات اليوم، إن الوزارة انتهت خلال الشهرين الماضيين طرح مجموعه من الأراضى فى محافظات الشرقية والفيوم والأقصر والبحيرة لافتا إلى أهمية تعزيز مفهوم الأستثمار في قطاع التجارة الداخلية خاصة وأنه من القطاعات كثيفة العمالة ﻭأنه خلال شهر يونيو المقبل سيفتتح الجهاز المنطقه اللوجستية بالغربية كما أن الجهاز سيوقع يوم 4 مارس برتوكول مع محافظة قنا لإنشاء أول منطقة لوجستية بمحافظة قنا علي مساحة 15 فدان كما ان الجهاز يستهدف العديد من المحافظات خلال الفترة المقبلة من بينها محافظات الاقصر وأسيوط والمنيا بهدف إقامة أنشطة تجارية مختلفة.









