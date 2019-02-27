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"التعليم" تؤكد: نتابع باستمرار تسليم المدارس الثانوى التابلت للطلاب

الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:00 ص
"التعليم" تؤكد: نتابع باستمرار تسليم المدارس الثانوى التابلت للطلاب التابلت
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك متابعة بشكل مستمر لتسليم المدارس الثانوى التابلت للطلاب فى جميع المدارس خاصة فى القرى والنجوع، موضحة أن أكثر من 400 ألف تابلت وصلت للطلاب فى المدارس وتسلموها فعليًا.

 

وأوضحت الوزارة، أن كثيرًا من المدارس بدأت فى تشغيل التابلت لاستفادة الطلاب من المحتوى الرقمى الموجود على منصبة بنك المعرفة وهناك تغيير ملحوظ فى طرق التعلم لدى الطلاب، مشيرة إلى أن ملاحظات الطلاب والمعلمين على التابلت والمنظومة الجديدة ستكون محل اعتبار لدى الوزارة.

 

الجدير بالذكر أن الوزارة بدأت فى تسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام، التابلت منذ بدء الفصل الدراسى الثانى.


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التربية والتعليم

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