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التعليم العالى تعلن الموافقة على إنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى وتشجيع العلوم

الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:09 م
التعليم العالى تعلن الموافقة على إنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى وتشجيع العلوم د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب وائل ربيعى
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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم الأربعاء، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958، بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى وتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، بما يتضمن زيادة عدد الجوائز الممنوحة بإضافة جائزة في مجال العلوم التكنولوجية، مع إنشاء 4 جوائز للابتكار لشباب المبتكرين.
 
وتنص التعديلات على أن تُنشأ جائزة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، باسم "جائزة النيل" للمبدعين المصريين في كل مجالات الآداب، والفنون، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الأساسية، والعلوم الزراعية، والعلوم الهندسية، والعلوم الطبية، والعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم العلوم السابقة. وتمنح الجائزة المشار إليها أيضاً سنوياً لأحد المبدعين العرب في أي من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.
 
كما تنص التعديلات أيضاً على أن تنشأ 26 جائزة تقديرية تسمى "جوائز الدولة للإنتاج الفكري" و19 جائزة تسمى "جوائز الدولة للتفوق"، و72 جائزة تسمى "جوائز الدولة لتشجيع العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة والفنون والآداب والعلوم الإجتماعية".
 
ونصت التعديلات أيضاً على أن تنشأ 4 جوائز قيمة كل منها 250 ألف جنيه باسم "جوائز الابتكار" تمنح لشباب المبتكرين والباحثين في الابتكارات التي تخص مجالات: "الزراعة والغذاء، الصحة والدواء، الطاقة والمياه، الصناعة"، ويشترط فيمن يحصل على جوائز الابتكار: أن يكون لديه ابتكار قائم على أساس علمي سليم تم تطبيقه على نطاق صناعي أو تجاري، وساهم في حل مشكلة من المشاكل في المجال الذي تمنح عنه الجائزة، أو يكون لديه براءة اختراع مسجلة، وتم تسويقها أو تطبيقها أو جار تطبيقها.
 
 

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