التعليم العالى ترفع الطوارئ بمستشفياتها لاستقبال مصابى حادث قطار محطة مصر

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم، رفع حالة الطوارئ الطبية بمستشفيات جامعتي عين شمس والقاهرة، لاستقبال المصابين في الحادث الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، بمحطة مصر للسكك الحديدية (انحدار جرار وردية أبو غاطس على رصيف رقم 6 بمحطة مصر).

وأكد الوزير، أنه تم التنسيق الكامل مع الدكتورة هالد زايد وزيرة الصحة والسكان؛ لاحتواء أثار هذا الحادث، وتم استدعاء طواقم طوارئ إضافية وتجهيز غرف عمليات منفصلة وأسرة عناية مركزة بكل من مستشفى الدمرداش ومستشفى قصر العيني، مشيرًا إلى توافر كميات كافية من أكياس الدم وأدوية الطوارئ، مضيفاً أن هناك تنسيقا كاملا مع قطاع الرعاية العاجلة وقطاع الطب العلاجي وهيئة الإسعاف المصرية.