التأمين الصحى بالقليوبية: فحص 130 ألف تلميذ بحملة الكشف عن الأنيميا والسمنة

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور جمال حجاج، رئيس هيئة التأمين الصحى بالقليوبية، أنه بلغ إجمالى عدد التلاميذ الذين تم الكشف عليهم بالمبادرة الرئاسية للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس بالمحافظة 130 ألف تلميذ فى المراحل الابتدائية، حيث تم مسح 35 ألف تلميذ أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن الحملة هى امتداد للمبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قطاع الصحة.

وأضاف حجاج فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة ظهور حالات إيجابية يتكفل التأمين الصحى بكافة الإجراءات العلاجية والتشخيصية المتقدمة للعلاج، حيث يتم ربط مجموعات الكشف بشكل مباشر مع غرفة العمليات بوزارة الصحة للوقوف على النسب التى تم الانتهاء منها، مشيرا إلى أنه يوجد 150 جهاز ديجيتال بالمحافظة لتحليل الأنيميا.

وكان حمدى الطباح، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أعلن أن المستهدف من حملة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس بالمحافظة 770949 تلميذا، بـ 958 مدرسة تعليم خاص وقطاع الأزهر بكل قرى ومدن المحافظة.