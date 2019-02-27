وذكر نادي الأسير - في بيان اليوم الأربعاء - أن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة القدس 23 فلسطينيا غالبيتهم من بلدة العيسوية، من بينهم المحافظ غيث، والمحامي المختص بقضايا القدس مدحت ديبه.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينين.. حيث اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال، عضو المجلس الثوري لحركة فتح زكريا الزبيدي، إضافة إلى محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين طارق برغوث؛ كذلك جرى اعتقال لفلسطيني آخر.

كما اعتقل الاحتلال 3 فلسطينين من محافظة جنين، و3 من محافظة الخليل، و2 من بلدة الزبيدات في محافظة أريحا.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت - الليلة الماضية - الطفل محمود شاهر بزار (13 عاما) من بلدة بيتللو في رام الله، وأفرجت عنه بعد منتصف الليل.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت من القدس خلال الأسبوع المنصرم وحتى اليوم أكثر من 100 مقدسي على خلفية فتح المقدسيين مصلى باب الرحمة في مواجهة إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى.