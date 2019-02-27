video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبي يحث باكستان والهند على ضبط النفس

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:00 ص
الاتحاد الأوروبي يحث باكستان والهند على ضبط النفس الأوضاع فى كشمير
إسلام أباد (أ ش أ)
إضافة تعليق

حث الاتحاد الأوروبي باكستان والهند على ضبط النفس إثر انتهاك الخط الفاصل في كشمير من قبل الأخيرة.

وقالت المتحدثة الرسمية للاتحاد الأوروبي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - " إننا على اتصال مع البلدين، ونأمل في ضبط النفس من قبل إسلام آباد ونيودلهي وتفادي المزيد من تصاعد التوتر" .

يذكر أن التوترات بين باكستان والهند بدأت بعد الهجوم الانتحاري في 14 فبراير الجاري، والذي استهدف الشرطة الهندية في جزء كشمير الخاضع لسيطرة الهند، وراح ضحيته أكثر من 40 شرطيا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تبادل إطلاق النار بين الهند وباكستان في كشمير

باكستان

الهند

كشمير

الاتحاد الأوربى




لا تفوتك
رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة