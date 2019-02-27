الاتحاد الأوروبي يحث باكستان والهند على ضبط النفس

إسلام أباد (أ ش أ)

حث الاتحاد الأوروبي باكستان والهند على ضبط النفس إثر انتهاك الخط الفاصل في كشمير من قبل الأخيرة.

وقالت المتحدثة الرسمية للاتحاد الأوروبي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - " إننا على اتصال مع البلدين، ونأمل في ضبط النفس من قبل إسلام آباد ونيودلهي وتفادي المزيد من تصاعد التوتر" .

يذكر أن التوترات بين باكستان والهند بدأت بعد الهجوم الانتحاري في 14 فبراير الجاري، والذي استهدف الشرطة الهندية في جزء كشمير الخاضع لسيطرة الهند، وراح ضحيته أكثر من 40 شرطيا.