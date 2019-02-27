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الإمارات تعلن تعليق كافة رحلاتها الجوية إلى باكستان بعد إغلاق مجالها الجوى

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:36 م
الإمارات تعلن تعليق كافة رحلاتها الجوية إلى باكستان بعد إغلاق مجالها الجوى مطار أبو ظبى الدولى
كتب : أحمد جمعة
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أعلنت الإمارات تعليق كافة الرحلات الجوية من مطارى أبو ظبى الدولى والعين على كافة شركات الطيران، وذلك بعد إغلاق المجال الجوى والمطارات فى باكستان.

 

وقالت مطارات أبو ظبى عبر حسابه على "تويتر"، الثلاثاءـ تعليق كافة الرحلات المتوجهة إلى باكستان من مطار أبوظبى الدولى ومطار العين الدولى على كافة شركات الطيران، حتى إشعار آخر، داعيا المسافرين إلى باكستان التواصل مع شركات الطيران التابعة لرحلاتهم لمعرفة المستجدات.

 

وأكد مطارات أبو ظبى أنه من أولوياتها ويعمل موظفيها على دعم ومساعدة المسافرين المتأثرين سيتم توفير المزيد من المستجدات حين توفرها.


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