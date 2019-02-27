الأمين العام لجامعة الدول العربية يعزى مصر فى ضحايا حادث قطار محطة مصر

كتب مصطفى عنبر

صرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن الأمين العام، أحمد أبو الغيط، وجه رسالة إلى سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، أعرب من خلالها، بالأصالة عن نفسه، وباسم جامعة الدول العربية، ونيابة عن كافة العاملين فى الأمانة العامة للجامعة، عن عميق ك التعازى لجمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعباً، في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع اليوم 27 فبراير بمحطة مصر للسكك الحديدية بمدينة القاهرة، سائلاً المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بتمام وسرعة الشفاء.