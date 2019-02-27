الأمير هارى يفتتح نصبا تذكاريا لبريطانيين قتلوا إثر هجومين إرهابيين فى تونس

لندن (أ ش أ)

أعلن قصر كنسينجتون، مقر العائلة المالكة البريطانية، أن الأمير هارى دوق ساسيكس سيفتتح رسميًا فى 4 مارس المقبل نصبًا تذكاريًا تخليدًا لضحايا بريطانيين قتلوا إثر هجومين إرهابيين فى تونس.

وذكر قصر كنسينجتون - حسبما نقلت صحيفة (التليجراف) البريطانية - أن الأمير هارى سيفتتح النصب التذكارى لضحايا الهجوم الذى استهدف منتجعًا سياحيًا فى مدينة سوسة الساحلية بتونس عام 2015، فضلًا عن مقتل بريطانى آخر فى هجوم بمتحف باردو بتونس مطلع العام ذاته.

ومن المقرر أن يحضر الأمير هارى مراسم افتتاح النصب التذكارى - الذى يطل على بحيرة فى حديقة كانون هيل بارك جنوب مدينة برمنجهام - وسيلتقى بأسر الضحايا لمواساتهم .