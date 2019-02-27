video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمير هارى يفتتح نصبا تذكاريا لبريطانيين قتلوا إثر هجومين إرهابيين فى تونس

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:47 م
الأمير هارى يفتتح نصبا تذكاريا لبريطانيين قتلوا إثر هجومين إرهابيين فى تونس الأمير هارى
لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن قصر كنسينجتون، مقر العائلة المالكة البريطانية، أن الأمير هارى دوق ساسيكس سيفتتح رسميًا فى 4 مارس المقبل نصبًا تذكاريًا تخليدًا لضحايا بريطانيين قتلوا إثر هجومين إرهابيين فى تونس.

وذكر قصر كنسينجتون - حسبما نقلت صحيفة (التليجراف) البريطانية - أن الأمير هارى سيفتتح النصب التذكارى لضحايا الهجوم الذى استهدف منتجعًا سياحيًا فى مدينة سوسة الساحلية بتونس عام 2015، فضلًا عن مقتل بريطانى آخر فى هجوم بمتحف باردو بتونس مطلع العام ذاته.

ومن المقرر أن يحضر الأمير هارى مراسم افتتاح النصب التذكارى - الذى يطل على بحيرة فى حديقة كانون هيل بارك جنوب مدينة برمنجهام - وسيلتقى بأسر الضحايا لمواساتهم .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة المتهمين باعتداء متحف باردو بتونس

انطلاق الجلسة الثانية فى محاكمة المتهمين بهجوم متحف باردو بتونس

الامير هارى

تونس

هجوم ارهابى فى تونس

قصر كنسينجتون

هجوم متحف باردو




لا تفوتك
السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة