video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 04:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الأموال العامة بدمياط تتحفظ على 3 موظفين اختلسوا 3.5 مليون جنيه

الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:55 م
الأموال العامة بدمياط تتحفظ على 3 موظفين اختلسوا 3.5 مليون جنيه حبس- أرشيفية
كتب فريق المحافظات
إضافة تعليق

ألقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن دمياط القبض على 3 من موظفى إدارة الحسابات بمديرية أمن دمياط بتهمة اختلاس 3.5 مليون جنيه من أموال حوافز ومكافآت أفراد الشرطة العاملين بمديرية أمن دمياط.

وكان ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن دمياط قد تلقت شكاوى من موظفى ديوان عام مديرية الأمن، بوجود نقص فى مكافأتهم منذ عامين ونصف وتبين أن وراء ذلك 3 من موظفى إدارة الحسابات بالمديرية وتم القبض على كل من "تامر. ا"، 40 سنة، و"محمد. ش" 60 سنة، من محل عملهم، بينما تم القبض على "وجدى. ا"، 61 سنة، على المعاش من منزله.

ومازالت التحقيقات جارية مع المتهمين وتم التحفظ عليهم حتى انتهاء التحقيقات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط قضايا إختلاس وإتجار بعملة بقيمة 139 مليون جنيه

السجن المؤبد لموظف بريد اختلس 3 ملايين جنيه فى باب الخلق

محافظه دمياط

أخبار المحافظات

أخبار مصر

أخبار الحوادث




لا تفوتك
السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة