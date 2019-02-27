الأموال العامة بدمياط تتحفظ على 3 موظفين اختلسوا 3.5 مليون جنيه

كتب فريق المحافظات

ألقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن دمياط القبض على 3 من موظفى إدارة الحسابات بمديرية أمن دمياط بتهمة اختلاس 3.5 مليون جنيه من أموال حوافز ومكافآت أفراد الشرطة العاملين بمديرية أمن دمياط.

وكان ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن دمياط قد تلقت شكاوى من موظفى ديوان عام مديرية الأمن، بوجود نقص فى مكافأتهم منذ عامين ونصف وتبين أن وراء ذلك 3 من موظفى إدارة الحسابات بالمديرية وتم القبض على كل من "تامر. ا"، 40 سنة، و"محمد. ش" 60 سنة، من محل عملهم، بينما تم القبض على "وجدى. ا"، 61 سنة، على المعاش من منزله.

ومازالت التحقيقات جارية مع المتهمين وتم التحفظ عليهم حتى انتهاء التحقيقات.