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الأمن يلقى القبض على سائق جرار قطار حادث محطة مصر.. والنيابة تباشر التحقيق

الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:44 م
الأمن يلقى القبض على سائق جرار قطار حادث محطة مصر.. والنيابة تباشر التحقيق حادث قطار محطة مصر
كتب عبد الرحمن سيد
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ألقت رجال المباحث القبض على سائق الجرار 2302، والذى اصطدام برصيف رقم 6 بمحطة سكك الحديد بمنطقة رمسيس، مما أدى إلى اندلاع الحريق داخل المحطة وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات ضده، وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيق.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء المفرقعات وشرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة

 

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم نقل 20 جثمانا و40 حالة إصابة إلى مستشفيات الهلال وشبرا والسكة الحديد، وجار نقل باقى الحالات إلى مستشفى معهد ناصر ودار الشفاء.

 

وأضافت وزيرة الصحة عقب تفقدها مستشفى معهد ناصر، أن الإصابات عبارة عن حروق شديدة، مبينة أن بعضها حرج.

 


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محطة مصر

محطة مصر اليوم

حريق محطة مصر

حادث محطة مصر

ضحايا حريق محطة مصر

حريق قطار محطة مصر




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التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

Mahmoud

وجهة نظر

من وجهة نظري أن التقصير اللى على مستوى هيئة السكة الحديد بشكل عام ... زى اللى عمل تورتة جميلة و بعد كدا حط عليها التراب 😔

عدد الردود 0

بواسطة:

مصراوي

الله يلطف بيهم وباهاليهم

اللهم الطف بيهم وباهاليهم ونحتسب امواتهم عندك شهداء يارب العالمين يا ارحم الراحمين.. والله الاعدام شويه علي السائق والمتسبب.. لكن طبقا للقانون ممكن ما ياخد 7 سنين.. هل هذا يشفي غليلنا منه؟؟؟

عدد الردود 0

بواسطة:

ماجد

هل ده مجرد اهمال ؟

الموضوع أخطر من كده و لازم التحقيقات تتكشف للرأي العام و يتم اتخاذ قرارات حاسمة. ربنا يرحم الضحايا 

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

السكه الحديد

طابونه بلا صاحب فلا رقيب ولا حسيب ولا مسؤلين 

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