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الأزهر الشريف يدين تفجير مالي الإرهابي

الأربعاء، 27 فبراير 2019 09:42 م
الأزهر الشريف يدين تفجير مالي الإرهابي الأزهر الشريف
كتب لؤى على
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أدان الأزهر الشريف التفجير الإرهابي الذي وقع أمس الثلاثاء في جمهورية مالي، وأسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 15 آخرين، إثر إقدام مجموعة إرهابية على قتل شخص وتفخيخ جثته، ومن ثم انفجارها في أسرته لدى العثور عليها، واقترابهم منها.
 
وأكد الأزهر الشريف أن هذه الأعمال الإجرامية التي تنتهك حرمة الأموات والأحياء على حد سواء، تبرهن على تجرد مرتكبيها من كل معاني الإنسانية والرحمة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الدولية من أجل مواجهة تلك العصابات الإرهابية والقضاء عليها.
 
وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى مالي، رئيسًا وحكومًة وشعبًا، وإلى أهالي الضحايا وذويهم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
 
 

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