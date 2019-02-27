استعدادات مكثفة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية استعدادا لموسم الحج

الإسكندرية جاكلين منير

عقدت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات المكثفة لموسم الحج لهذا العام.

حيث عقدت ميرفت السيد، القائم بأعمال وكيل الوزارة بالإسكندرية، اجتماع لجنة الحج التي تم تشكيلها لتكون المسئولة عن الخطوات التنفيذية لموسم الحج بكل التفاصيل من تجهيز وإعداد، حتى سفر بعثة حج الجمعيات الأهلية.

واستعرضت ميرفت تعليمات وضوابط فيما يخص الاعداد للموسم الديني الكبير، والخطوات المزمع اتخاذها تدريجياً، وفق جدول زمني معين، وصولاً لسفر ضيوف الرحمن للأراضي المقدسة، وتوزيع الأدوار والتكامل فيما بينها لتحقيق السلاسة واليسر للحجاج لموسم حج جديد.