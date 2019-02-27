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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت فى أول جلسة بعد عطلة العيد الوطنى

الأربعاء، 27 فبراير 2019 09:43 ص
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت فى أول جلسة بعد عطلة العيد الوطنى بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فى أولى جلسات تداولها بعد تعطلها 3 أيام بمناسبة عيد الكويت الوطنى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.40% رابحا عدد 20.970 نقطة ليصل إلى مستوى 5272.04 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.48% رابحا عدد 26.210 نقطة ليصل إلى مستوى 5528.54 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.43% رابحا عدد 21.830 نقطة ليصل إلى مستوى 5524.16 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 46.9 مليون سهم بقيمة 13 مليون دينار كويتى عبر 1913 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.48%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73%، ثم قطاعى النفط والغاز والاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.10%، فيما تراجع 3 قطاعات على رأسها قطاع العقار بنسبة 0.52%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.10%.

وجاء سهم "برقان" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 2.65%، تليه أجيليتى بنسبة 2.22%، ثم زين بنسبة 1.55%، فيما تصدر سهم "الدولى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.01% ثم المبانى بنسبة 0.85%، ثم المتكاملة بنسبة 0.65%.


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