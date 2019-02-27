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اجتماع فى البرلمان لبحث تشكيل لجنة لتسعير المحاصيل الزراعية بحضور الحكومة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:14 ص
اجتماع فى البرلمان لبحث تشكيل لجنة لتسعير المحاصيل الزراعية بحضور الحكومة النائب رائف تمراز ومجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
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قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقل لمناقشة تسعير المحاصيل الزراعية فى حضور التنفيذيين المعنيين بالأمر من الحكومة، لوضع آلية للتسعير، للتخفيف عن كاهل الفلاح.

 

وأوضح تمراز، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تسعير المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية سواء القمح القصب وبنجر السكر والقطن والذرة تمثل أهمية قصوى ولابد من وضع آلية للتعامل مع هذا الملف حتى لا نعيد فتحه كل موسم على أن يراعى زيادة أسعار المستلزمات الزراعية.

 

وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن زيادة أسعار المستلزمات الزراعية كان له أثر فى خسارة المزارعين وعزوف البعض عن زراعة بعض المحاصيل الأساسية، وهذا الأمر سيكون له مردود سلبى على مستقبل الزراعة بشكل عام، مقترحًا تشكيل لجنة تضم عناصر من وزارات الزراعة، التموين، والتجارة والصناعة وممثلين عن الفلاحين لحساب تكلفة زراعة المحاصيل ووضع هامش ربح للفلاح ويتم إعلان أسعار التوريد قبل الزراعة بوقت كاف لترك الحرية للفلاح فى زراعة ما يشاء من محاصيل تحقق له هامش ربح.


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