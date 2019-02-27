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اتحاد الغرف السياحية يدرس تشكيل 4 لجان نوعية أهمها "الأمم الأفريقية"

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:00 ص
اتحاد الغرف السياحية يدرس تشكيل 4 لجان نوعية أهمها "الأمم الأفريقية" سياحة ارشيف
كتبت : أمال رسلان
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قال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية، ورئيس لجنة التواصل أنه سيعقد اجتماع الأحد المقبل بحضور عدد من أعضاء الجمعية العمومية للإتحاد للتحضير لاجتماع المجلس المقبل، حيث سيتم دراسة عدد من اللجان المقترح تشكيلها تحت منصة الإتحاد لتولى ملفات بعينها استعدادا لعرضها على المجلس والموافقة عليها.

 

وأشار إلى أن فى مقدمة اللجان المقترح تشكيلها لجنة تتولى ملف بطولة الأمم الإفريقية وستكون مؤقتة خلال فترة البطولة فقط، حيث ستتولى عملية الترويج والتسويق للبرامج السياحية قبل البطولة، ومتابعة استعدادات الفنادق لاستضافة الجماهير، كذلك هناك مقترح باللجنة الإقتصادية وهى ستدرس ملفات الضرائب والتأمينات والجمارك وستكون من اللجان المهمة جدا، وذلك بسبب وجود مشكلات كبرى لقطاع السياحة فى تلك الملفات، بالإضافة إلى لجنة إدارة الأزمات للتعامل والتحرك السريع فى حال وجود أزمة.

 

وهناك أيضا مقترح بتشكيل لجنة تنمية الموارد، والتى ستتولى بحث كيفية زيادة دخل الإتحاد، كاشفا أن الإتحاد يعانى من مديونيات فى ميزانيته تبلغ 2 مليون جنية، ولهذا كان أول قرار اتخذه مجلس الإدارة هو التنازل عن كافة البدلات المخصصة لأعضاء المجلس خاصة بدلات الجلسات والسفر فى المهام المختلفة طوال مدة الدورة 4 سنوات.

 

وأشار إلى أن تلك اللجان لازالت مقترحة حيث سيتم طرحها فى إجتماع المجلس القادم لاعتمادها وبدء العمل، إلى جانب اللجان التى تم بالفعل اعتمادها وهى التدريب برئاسة هبة بكرى، والمراكز المملوكة للإتحاد برئاسة أشرف عبد العال، ولجنة التواصل ،  والعلاقات العامة والحكومية ناصر تركى، والبيئة والسياحة المستدامة هشام جبر.

 


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