ابنى قتيل مقابر أكتوبر وخالهما وراء ارتكاب الجريمة والأمن يضبطهم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على المتهمين بقتل عاطل بإطلاق النار عليه بمقابر مدينة 6 أكتوبر، توصلت التحريات إلى تورط ابنيه وخالهما في ارتكاب الجريمة بسبب خلافات سابقة بينهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمقابر مدينة 6 أكتوبر.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم إكرامى البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر إلى أن المجني عليه عاطل، مصاب بطلقات نارية بالصدر والرأس وبحوزته 2000 جنيه، هاتف محمول، وبجوار الجثة دراجة نارية و12 ظرف فارغ لطلقات آلية.

وكشفت التحريات أن ابني المجني عليه وخالهما وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات سابقة بينهم، حيث استدرجوه لمكان الواقعة بزعم شراء مدفن للأسرة، وتوجهوا لمكان العثور بسيارة خاصة بالثالث وعقب حضوره بدراجته النارية، قام المتهم الثالث بإطلاق أعيرة نارية تجاهه من بندقية آلية أعدها مسبقاً فأودى بحياته وهربوا .

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن المقدم إكرامي البطران ومعاونه الرائد مصطفى رشوان من القبض عليهم، حيث أرشدوا عن البندقية وبخزينتها 10 طلقات، كما أرشد الثالث عن السيارة المستخدمة فى الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.