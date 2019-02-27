إهداء مكتبة المؤرخ يونان لبيب رزق إلى مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

استقبلت مكتبة الإسكندرية الإهداء الخاص بمكتبة المؤرخ الأستاذ الدكتور يونان لبيب رزق، ويشتمل الإهداء على بعض مؤلفات المؤرخ الراحل، بالإضافة إلى كتب ودوريات فى مختلف الموضوعات السياسية والتاريخية والأدبية.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور يونان لبيب رزق سبق أن ترأس قسم التاريخ الحديث بكلية البنات جامعة عين شمس، وكان له صفحة خاصة فى جريدة الأهرام بعنوان "الأهرام ديوان الحياة المعاصرة"، وله العديد من المؤلفات والكتب ومنها "الحياة الحزبية فى مصر فى عهد الاحتلال البريطانى"، "تاريخ الوزارات المصرية"، "حرية الصحافة فى مصر من عام 1778 وحتى عام 1924"، "الأصول التاريخية ومسألة طابا"، و"قراءات تاريخية على هامش حرب الخليج"، بالإضافة إلى العديد من المؤلفات الأخرى.

وكان الدكتور يونان لبيب رزق عضوًا بلجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة، ومجلس الشورى، والمجلس الأعلى للصحافة، واللجنة الاستشارية بمكتبة الاسكندرية عند الانشاء، ومقررًا للجنة العلمية بدار الشروق. وقد حصل على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية عام 1995، وجائزة النيل فى العلوم الاجتماعية عام 2004. كما تم منح المؤرخ الكبير وسام الجمهورية من الطبقة الثانية عام 2014 وذلك تقديرًا لدوره كعضو فى الوفد المصرى فى مؤتمر السلام الذى عقد فى مدريد عام 1990 لبحث القضية الفلسطينية. كما انضم إلى الوفد المصرى الذى قام بالمفاوضات مع الجانب السودانى حول قضية حلايبو شلاتين