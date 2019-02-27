إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 7 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة ملاكى بمركز دمنهور بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة أخرى على طريق دمنهور - شبراخيت أمام قرية الوكيل التابعة لمركز دمنهور

وأسفر الحادث عن إصابة 7 اشخاص من مستقلى السيارتين بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.