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الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:02 م
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أول فيديو لمصابى حريق محطة مصر أثناء نقلهم لمستشفى الهلال

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:02 م
أول فيديو لمصابى حريق محطة مصر أثناء نقلهم لمستشفى الهلال حريق محطة مصر برمسيس
كتبت هدى زكريا
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استقبلت مستشفى الهلال الاحمر بمنطقه رمسيس 10 مصابين من ضحايا حادث حريق محطة مصر و6 وفيات لم يستدل على هويتهم بسبب تفحم الجثث. 

 
 
وبدأ المستشفى فى نقل عدد من المصابين لمستشفى دار الشفاء ووحدة الحروق بالقصر العينى ومعهد ناصر. 
 
 
وكانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت، فى بيان رسمى،  انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالتصادم الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر
 
 
وأوضحت الهيئة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالتصادم نتج عنه بعض الإصابات والوفيات وجارى المتابعة.
 
 
وقد توجه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل إلى محطة مصر، حيث موقع الحريق الناتج عن تصادم جرار قطار بصدادات الرصيف.
 

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