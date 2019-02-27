أول فيديو لمصابى حريق محطة مصر أثناء نقلهم لمستشفى الهلال

كتبت هدى زكريا

استقبلت مستشفى الهلال الاحمر بمنطقه رمسيس 10 مصابين من ضحايا حادث حريق محطة مصر و6 وفيات لم يستدل على هويتهم بسبب تفحم الجثث.

وبدأ المستشفى فى نقل عدد من المصابين لمستشفى دار الشفاء ووحدة الحروق بالقصر العينى ومعهد ناصر.